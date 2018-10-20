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التموين: نحتاج 5 أسواق عملاقة لخدمة الكثافة السكانية.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:42 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن تنظيم التجارة يساهم في انخفاض سعر التكلفة للسلع ويرفع كفاءة السوق.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الجمعة، أن الاهتمام بالمناطق اللوجستية يساهم في توفر أسعار مستقرة وعادلة.

وتابع عشماوي، أن الدلتا تحتاج مناطق لوجيستية تجارية وبدأنا بمحافظة الغربية، ونحتاج 5 أسواق عملاقة ومنظمة مثل سوق العبور بالقاهرة فقط لخدمة الزيادة السكانية.
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