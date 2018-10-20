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أخبار العالم

الخارجية السعودية: أوامر الملك سلمان في قضية خاشقجي ترسيخا للعدل

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت، إن الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبد العزيز، على خلفية وفاة الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، تأتي استمرارا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله: "توجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين على إثر الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمرارًا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل.

وأضاف المصدر: "المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي".

وتابع: " المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة".

وكان العاهل السعودي قد أعلن منذ قليل تشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، في حين قال النائب العام إن خاشقجي توفى نتيجة مشاجرة مع موظفي السفارة في إسطنبول، وتوقيف 18 موظفًا على ذمة التحقيقات.

كما تم إعفاء عددًا من ضباط هيئة الاستخبارات العامة وإعفاء عددًا من المسئولين على رأسهم مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني.
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