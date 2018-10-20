السيطرة على حريق كنيسة العذراء بعين شمس وبدء عمليات التبريد.. صور

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ كنيسة العذراء بزهراء عين شمس من كارثة محققة بعد ان اشتعلت النيران داخل الكنيسة ، وجار عمليات التبريد ، وتم إخطار النيابة للوقوف على سبب الحريق وتحديد حجم الخسائر.



وكان عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا مساء أمس الجمعة ، بنشوب حريق هائل داخل كنيسة العذراء بعين شمس، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء ونجحت القوات فى إخلاء المبنى دون اى اصابات وجارٍ عمليات التبريد.



وتبين من المعاينة الأولية ان الحريق نشب بالطابق الأخير بقاعة الصلاة ويرجح أن يكون ماس كهربائي وراء اشتعال النيران التى انتشرت بصورة كبيرة الا ان العناية الالهية وسرعة انتقال رجال الحماية المدنية حالت دون وقوع كارثة احتراق الكنيسة بالكامل.