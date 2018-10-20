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فن

شاهد.. ندى بسيوني تتغزل في جمال سانت كاترين

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:54 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة لها من مدينة سانت كاترين على صفحتها على الفيس بوك وعلقت ندى على الصورة وكتبت " صباح الخير من سانت كاترين، الارض المقدسة التي كلم الله تعالى فيها سيدنا موسى كليم الله .

‏الصورة ما بين دير سانت كاترين ومسجد عمرو بن العاص .حبيبتي_يا_مصر.

من المعروف ان اخر اعمال ندى بسيونى مسلسل مليكة والذى قدم فى شهر رمضان الماضى .وجسدت ندى من خلال المسلسل دور خالة الفنانة دينا الشربينى بطلة العمل والذى حقق نجاح كبير وقت عرضه .

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