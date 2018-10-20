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اليوم.. سعفان يسلم 60 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:49 ص
اليوم.. سعفان يسلم
اليوم.. "سعفان" يسلم 60 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة
هيثم سعد الدين
يسلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت ، بديوان عام الوزارة 60 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة مقدمة من 3 شركات بالقطاع الخاص بالقاهرة، مدعمة باستمارات التأمينات، وفرتها منطقة قوي عاملة النزهة التابعة لمديرية القوي العاملة بالقاهرة ، في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات ، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم. 

وقال الوزير: إن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل يتطلب تضافر وتكاتف كافة جهود الحكومة مع جهود منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدولة المصرية تولي عناية فائقة لمتحدي الإعاقة لتوفير فرص عمل لهم، فضلا عن الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية بما يمكنهم من المشاركة بفعالية مع باقي أفراد المجتمع.

وأضاف قائلا: إن وزارة القوى العاملة سبق وأن دشنت صفحة خاصة للتواصل الاجتماعى مع ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية وتضمينها على صفحة الموقع الرسمى للوزارة، فضلًا عن إعداد استمارة حصر لأعداد راغبى العمل من هذه الفئة، مشيرا إلى أن عدد المسجلين فى تزايد مستمر، وذلك كبداية لتكون لهم قاعدة بيانات كاملة لتوجيههم للوظائف المناسبة وفقا لنوع الإعاقة والسن والمؤهل.
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