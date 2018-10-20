ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ريال مدريد يواجه ليفانتي بحثا عن استعادة الثقة بالدوري الإسباني .. اليوم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:23 ص
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
محمد رشاد
يدخل فريق ريال مدريد اختبارًا صعبًا اليوم السبت أمام ضيفه ليفانتي، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ريال مدريد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ألافيس صاحب الصدارة مؤقتًا، بينما يقع ليفانتي في المرتبة الحادية عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط فقط.

ولا يمر ريال مدريد بفترة جيدة على مستوى النتائج، حيث لم يحقق الميرنجي الفوز في أخر 4 مباريات بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، فخسر 3 لقاءات وتعادل مباراة وحيدة ولم يسجل ولا هدف.

وفي ظل الأنباء التي ترددت عن احتمالية رحيل جولين لوبيتيجي، عن النادي الملكي، فإن الميرنجي لن يكون أمامه سوى تحقيق الانتصار على ليفانتي من أجل عودة الأجواء لطبيعتها في مدريد.
loading...

ترشيحاتنا

الكمون للقضاء على الكرش والسمنة

شاهد.. تمارين رياضية بسيطة لكبار السن

حكم التبرع بالدم وثوابه

أبو الليف يهدي أغنية للهضبة عمرو دياب لهذا السبب.. فيديو

الإفتاء: موت مريض السكر يدخله فى قائمة الشهداء.. فيديو

الصين تفتتح أطول جسر بحري في العالم الأربعاء المقبل

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه .. غدا

السيطرة على حريق نشب بمزرعة ماشية بالبحيرة

الاتحاد السكندري يستضيف بتروجيت فى الدوري الممتاز .. اليوم

عاصفة خاشقجي تطيح بقيادات استخباراتية.. السعودية تعلن وفاته رسميا وهذا موقف تركيا ورد ترامب

صياد يفر من قطيع فيلة بعد قتل أحدهم.. فيديو

إطلالة موفقة لـ سالى عبد السلام فى حفل زفاف شيماء سيف .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

فيديو

رشا مجدي: وسائل الإعلام تبرز فوز أبوالعينين وحواس بجائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطاليا
هدوء في الحركة المرورية على جميع الطرق والمحاور الرئيسية
أبو الليف يهدي أغنية للهضبة عمرو دياب لهذا السبب.. فيديو
شاهد.. تمارين رياضية بسيطة لكبار السن
رشا مجدي تهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي الإيطالية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟