ريال مدريد يواجه ليفانتي بحثا عن استعادة الثقة بالدوري الإسباني .. اليوم

يدخل فريق ريال مدريد اختبارًا صعبًا اليوم السبت أمام ضيفه ليفانتي، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.



ريال مدريد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ألافيس صاحب الصدارة مؤقتًا، بينما يقع ليفانتي في المرتبة الحادية عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط فقط.



ولا يمر ريال مدريد بفترة جيدة على مستوى النتائج، حيث لم يحقق الميرنجي الفوز في أخر 4 مباريات بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، فخسر 3 لقاءات وتعادل مباراة وحيدة ولم يسجل ولا هدف.



وفي ظل الأنباء التي ترددت عن احتمالية رحيل جولين لوبيتيجي، عن النادي الملكي، فإن الميرنجي لن يكون أمامه سوى تحقيق الانتصار على ليفانتي من أجل عودة الأجواء لطبيعتها في مدريد.