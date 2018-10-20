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أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، السبت.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.85 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، واليورو 20.53 جنيه للشراء، 20.71 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.34 جنيه للشراء، 23.58 جنيه للبيع،والدينار الكويتى 58.67 جنيه للشراء، و59.01 جنيه للبيع، والريال السعودى 4.75 جنيه للبيع، و4.70 للشراء.

وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 700 جنيه للجرام، وعيار "21" نحو 611 جنيها للجرام، وسجل عيار "18" نحو 525 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 4892 جنيهًا.
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