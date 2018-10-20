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رياضة

تعرف على حكام مباريات اليوم في القسم الرابع بالمنوفية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تقام اليوم ختام مباريات الأسبوع الأول من منافسات دوري القسم الرابع بالمنوفية ،بإقامة 3 مباريات ،وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا .

حيث يلتقي نادي منوف منافسه كفر عشما، ويدير اللقاء تحكيميا محمد حليم، ويعاونه سعيد جمعة، وأحمد السيد.

ويخوض فريق كفر الشيخ إبراهيم لقاء مع فريق اتحاد بركة السبع على ملعب مركز شباب قويسنا، ويحكم المباراة محمود طنطاوي، ويعاونه أحمد ساهر، وعبد الفتاح عريشة.

ويلعب وطني شبين مع السلام على ملعب “اشمون” ويحكم اللقاء أحمد نبيل، ويعاونه ماجد مرسي، ويوسف داهش.
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