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محافظات

محافظ الدقهلية: كل الدعم اللازم لتوفير منظومة تعليمية متكاملة بالمحافظة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:48 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على أنه يبذل كل الجهود لتوفير الدعم والرعاية اللازمين والبيئة الملائمة لتوفير منظومة تعليمية متكاملة تلبي طموحات الدولة في تخريج أجيال واعية وعلى درجة من العلم عالية، والحفاظ على أبنائنا من الطلاب وفتح مجالات جديدة في التعليم وخاصة الفني.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية اليوم السبت بمدينة بلقاس حيث تفقد مدرسة بلقاس الثانوية الفنية بنات المسائية.

ووجه شاروبيم بفتح تخصص جديد بالمدرسة وهو قسم التجميل لتلبية حاجة سوق العمل في هذا المجال وتخريج أخصائيات تجميل ذوي علم وكفاءة.

يذكر أن المحافظ قد حضر طابور المدرسة التي تتكون من 18 فصل تحتوي 980 طالبة وتعمل الفترة الصباحية مدرسة إعدادية بنين.
وطالب شاروبيم الطالبات بالحرص الدائم على العملية التعليمية والالتزام بالجدول المدرسي ومتابعة الدروس أولًا بأول.
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