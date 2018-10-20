الإثنين.. أمانة دعم مصر برئاسة السجيني تجتمع بالبرلمان

تعقد الأمانة العامة لائتلاف دعم مصر أولى اجتماعاتها الرسمية يوم الاثنين القادم برئاسة المهندس أحمد السجينى أمين عام الأغلبية النيابية، وذلك بمقر الائتلاف بمجلس النواب لمناقشة والتنسيق بشأن خطة عمل الأمانة فى التشكيل الجديد.



وكان ائتلاف «دعم مصر»، قد أعلن الشهر الماضي تعيين النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أمينًا عامًا للائتلاف، وذلك في إطار إعادة هيكلة الائتلاف قبل بدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب الذي انطلق في الثاني من أكتوبر المقبل.



وقال السجيني إنه سيحرص مع زملائه أن تكون الأغلبية النيابية خلال أدوار الانعقاد التالية فى ثوب جديد على قدر متطلبات وتحديات المرحلة، وبالتعاون مع شركاء النجاح الذين يمثلون الكتل السياسية والحزبية سواء داخل الائتلاف، أو خارجه.

