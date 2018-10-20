أجويرو يتقدم لـ مانشستر سيتي فى شباك بيرنلي بالدوري الانجليزي ..فيديو

أحرز أجويرو الهدف الاول لمانشستر سيتي فى شباك بيرانلي من عمر الشوط الاول فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد الاتحاد فى الجولة التاسعه ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.



وجاء هدف مانشستر سيتي فى الدقيقة 17 عن طريق سيرجيو أجويرو من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه تمريرة رائعه من أندرية سيلفا .



ويحتل مانشستر سيتي فى المركز الثاني برصيد 20 نقطة ، بينما جاء بيرنلي في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط .

