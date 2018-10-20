النقل النهري: الأهوسة الملاحية جاهزة لعبور السلع الاستراتيجية.. صور

قال الدكتور عبد العظيم طربق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، أن الاهوسة الملاحية شهدت خلال الأسبوع الماضي انطلاق وحدات نقل البضائع والسلع الاستراتيجية من وإلى ميناء الإسكندرية.





وأكد «طربق» أن الاهوسة الملاحية تعمل بكامل طاقتها، مشيرا موضحا جاهزيتها لاستقبال الزيادة في حجم المنقول عبر خطوط النقل النهري الطوالي، مضيفا سلامة وأمان المجرى الملاحي وعدم وجود اختناقات ملاحية تعوق حركة الملاحة وانتظام سير المركبات النيلية.





وشهد هويس قناطر أسيوط الجديدة، انتظام حركة سير الوحدات الملاحية، حيث تم مرور الباخرة السياحية نايل فيجن 7293م شركة داينستى للفنادق السياحية غاطس 1/68 وعليها نزلاء 92 ألماني، وهي ثالث وحدة ملاحية سياحية تمر خلال هذا الأسبوع للرحلات النيلية الطويلة ، عبر هويس قناطر اسيوط الجديدة.





وأضاف أنه تم مرور وحدتين ملاحيتين، تابعتين لشركة السكر للصناعات التكاميلية، محملتين بالمولاس، قادمتين من نجع حمادي ، ومتجهتين إلى الحوامدية ، ووحدة ملاحية، تابعة لشركة الالمنيوم ، محملة بالألمنيوم ، قادمة من نجع حمادي، ومتجهة إلى المعصرة ، بالاضافة لإنطلاق أربعة وحدات ملاحية، تابعين لشركة السكر للصناعات التكاملية ، قادمين من الحوامدية ، ومتجهين إلى موانى الشحن بالوجه القبلى





وشهد هويس فم النوبارية، التابع للهيئة العامة للنقل النهري، مرور ثلاثة وعشرون وحدة ملاحية؛ تابعين للشركة الوطنية نايل كارجو،وشركة السكر للصناعات التكاميلية ، قادمين من ميناء الاسكندرية ، متجهين الى صوامع امبابة ،للتفريغ ، بحمولة ٥٦٤٣.١١٧ طن قمح ، اثنى وعشرون وحدة ملاحية قادمين من صوامع امبابة ، ومتجهتين الى الحوامدية ، للشحن. ووحدتين ملاحيتين ، تابعين لشركة السكر للصناعات التكاميلية، قادمين من الحوامدية ، ومتجهين الى صوامع الإسكندرية ، للشحن، واللانش سمسم على المستقبل ١ ، قادم من الاسكندرية ، ومتجهة الي دمياط ، أبو حمص لاعمال الصيانة ، قادم من الاسكندرية ، ومتجهة الى مقر الشركة الوطنية للنقل النهري.





وشهد هويس المالح الكبير والصغير ، التابع للهيئة العامة للنقل النهري، مرور٢٢٢ بارج ، و ١٤٢ اسطول ؛ تابعين للشركة الوطنية نايل كارجو،وشركة السكر للصناعات التكاملية ، والاهالي قادمين من ميناء الاسكندرية ، بحمولات 31580 طن قمح الى صوامع امبابة بالقاهرة ، 4500 طن ملح صادر خارج البلاد ، 41000 طن ذرة الى صوامع الشركات على ترعة النوبارية ، 6000 طن طفلة .





وشهد هويس كم 101 ، التابع للهيئة العامة للنقل النهري، انطلاق 26 وحدة ملاحية ، تابعين للشركة الوطنية نايل كارجو ، وشركة السكر للصناعات التكاميلية ، قادمين من صوامع امبابة، متجهين الى صوامع الاسكندرية ، بالاضافة لعبور16 وحدة ملاحية ، تابعين للشركة الوطنية نايل كارجو ، وشركة السكر للصناعات التكاميلية ، قادمين من صوامع الاسكندرية ، متجهين الى صوامع امبابة . بحمولة 4192.5 طن قمح خلال خطوط النقل الطوالي ، ومرور اللانش سمسم على المستقبل 1 ، قادم من الاسكندرية ، ومتجة الي دمياط ، ابو حمص لاعمال الصيانة ، قادم من الاسكندرية ، ومتجهة الى مقر الشركة الوطنية للنقل النهري، والرفاص تانيس قادم من القاهرة ، ومتجهة الى الاسكندرية .





كما شهد هويس البستان كم 28.5 ، التابع للهيئة العامة للنقل النهري، انطلاق اثنى عشر وحدات ملاحية ، تابعين للشركة الوطنية نايل كارجو ، وشركة السكر للصناعات التكاميلية ، قادمين من صوامع امبابة ، متجهين الى صوامع الاسكندرية ، وتم مرور 10 وحدات ملاحية ، تابعة للشركة الوطنية نايل كارجو ، وشركة السكر للصناعات التكاميلية ، قادمين من صوامع الاسكندرية ، متجهين الى صوامع امبابة . بحمولة 2538.332 طن قمح خلال خطوط النقل الطوال،بالاضافة لمرور ابو حمص/ ناصر ٢٦ ، قادم من الاسكندرية ، ومتجهة الى مقر الشركة للصيانة.





وشهد هويس فم الرياح البحيري ، التابع للهيئة العامة للنقل النهري، انطلاق تسعة وحدات ملاحية ، تابعين للشركة الوطنية نايل كارجو ، وشركة السكر للصناعات التكاميلية ، قادمين من صوامع امبابة ، متجهين الى صوامع الاسكندرية ، كما تم مرور اربعة وحدات ملاحية ، تابعين للشركة الوطنية نايل كارجو ، وشركة السكر للصناعات التكاميلية ، قادمين من صوامع الاسكندرية ، متجهين الى صوامع امبابة . بحمولة 1000 طن قمح خلال خطوط النقل الطوال ، ومرور اللانش سمسم على المستقبل ١ ، قادم من الاسكندرية ، ومتجة الي دمياط لاعمال الصيانة.





وأكد طربق، استعداد الاهوسة الملاحية لاستقبال الوحدات السياحية النهرية ، والوحدات الملاحية المحملة بالسلع الاستراتيجية والبضائع لزيادة حجم المنقول عبر النقل النهري لما له من قيمة مضافة بين وسائل النقل المتعددة الوسائط وخفض العبء على الطرق وتقليل الازدحام المروري وخفض نسبة استهلاك الوقود والطاقة، وخفض نسبة التلوث في الهواء والبصري والسمعي.



