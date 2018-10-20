سقوط اكبر شبكة للاتجار بالبشر والشذوذ ودعارة القاصرات بكازينو شهير فى الهرم

شهد شارع الهرم انتشارا أمنيا مكثفا أثناء مداهمة الإدارة العامة لمباحث الآداب بشرطة السياحة لأحد أكبر وأشهر الملاهي الليلية لضبط شبكة للاتجار بالبشر والشذوذ والدعارة داخله، وتم القاء القبض علي 43 متهما بينهم 30 فتاة منهن 10 قاصرات.



القي القبض علي المتهمين لاتهامهم بالتحريض على الفسق وممارسة الدعارة، والاتجار البشر واستغلال فتيات قاصرات باعمال الدعارة.



وردت معلومات لمباحث الادارة العامة لمكافحة جرائم الاداب بقيام ملهى ليلى بالتحريض على الفسق والاتجار فى البشر عن طريق استغلال الفتيات القاصرات والبالغين داخل المكان في اعمال الدعارة والتحريض علي الفجور والفسق.



تم التنسيق مع مباحث الجيزة وشرطة السياحة بعد عمل التحريات اللازمة، التى أكدت صحة المعلومات، وتم استئذان النيابة العامة، وانطلقت مأمورية مشتركة من الإدارة العامة للاداب ومباحث الجيزة، وداهمت الملهي وتم إلقاء القبض على 43 متهما بينهم 30 فتاة بينهم قاصرات و13 شابا، وتم التحفظ عليهم.



ضبط داخل الملهي وبحوزة المتهمين خمور مهربة ومخدرات وتبين أن الفتيات اللاتى يقمن بممارسة الدعارة مقابل 500 جنيه في الساعة.



واشارت التحريات ان المتهم الرئيسي مدير الملهى الليلى "م.م" القي القبض عليه بتهمة الاتجار فى البشر واستغلال الفتيات القاصرات والبالغين فى الترويج للمكان وأعمال الدعارة والتحريض على الفسق وإدخال خمور مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية، كما تم ضبط 30 فتاة بينهم 10 قاصرات دون سن الـ 12 عاما، داخل المكان بتهمة التحريض على الفسق والإتيان بحركات مثيرة أمام الزبائن وارتداء ملابس فاضحة، و12 شابا يرتدون الملابس النسائية لممارسة اعمال الشذوذ الجنسي.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة العمرانية باشراف المستشار محمد حنفي المحامي العام الاول لنيابات العمرانية وامرت بحبس المتهمين.



