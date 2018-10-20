خالد الجندى: التكاليف الشرعية فرضت على قدر الاستطاعة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام دين ليس له معيار عام ، وإنما يقاس فعل الإنسان بمعيار خاص، مشيرا إلى أنه فى حال توفرت الاستطاعة فرضت التكاليف الشرعية.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "كل بنى آدم لا يكلفه الله إلا قدر استطاعته، وهنا المعيار شخصى، النبى صلى الله عليه وسلم قال : "صلي قائما فإن لم تستطع فمتكأ، أو جالسا"، وهنا لا أحد يستطيع تقدير استطاعته سوى الشخص نفسه ، ولابد أن نتعلم فقه الاستطاعة"، مستشهدا بقول الله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".



