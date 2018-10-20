استقرار حالة شادي رضوان فيرارى الأهلى بعد إصابته فى مباراة بتروجيت

أكد محمد عبدالمؤمن، أخصائي العناية المركزة بمستشفى مصر الدولي والمشرف على حالة شادي رضوان لاعب فريق الناشئين مواليد 2001 ان حالة اللاعب الشاب مستقرة بعد أن تلقى العلاج المبدئي عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بتروجت ببطولة الجمهورية.



وأوضح أن اللاعب تعرض لكدمة قوية في الصدر من الجانب الأيمن تسببت في كسر بعظمة الترقوة وشرخ بسيط في الضلع وتجمع دموي على الرئة ، وأن اللاعب حاليا تحت الملاحظة في غرفة العناية المركزة تحت إشراف مجموعة من جراحي القلب والصدر والعظام.



وأضاف أن اللاعب الآن تحت العلاج التحفظي دون الحاجة إلى إجراء تدخل جراحي وإنه سوف يغادر المستشفى خلال أيام قليلة على أن يخضع لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي، مشددًا على أنه لا قلق على اللاعب مستقبلا من الإصابة التي تعرض لها.