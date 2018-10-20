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رياضة

إقالة فوزى البنزرتي من تدريب منتخب تونس قبل مواجهة مصر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:50 م
صدى البلد
يسري غازي
قرر المكتب الجامعى التونسي خلال اجتماعه اليوم السبت اقالة المدرب فوزي البنزرتي من تدريب نسور قرطاج.

وتقرر تكليف كل من مراد العقبي وماهر الكنزاري للإشراف على منتخب تونس الى حين اتخاذ القرار النهائي المتعلق بتعيين مدرب جديد وذلك قبل موعد إجراء أول مباراة لسنة 2019.

يذكر أن منتخب تونس سوف يلتقى منتخب مصر يوم 16 نوفمبر المقبل فى إطار الجولة الخامسة من تصفيات كاس الامم الافريقيه في الكاميرون العام المقبل.
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