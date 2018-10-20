محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على هيديرسيفلد فى الدوري الانجليزي .. فيديو

نجح فريق ليفربول الانجليزي في تحقيق الفوز على حساب منافسه فريق هيدير سيفلد تاون يونايتد بهدف نظيف دون رد بالمباراة التي اقيمت اليوم في اطار الجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري الانجليزي.



وسجل هدف المباراة الوحيد المحترف الدولي المصري محمد صلاح وذلك بالدقيقة 22 من تمريرة سحرية من السويسري شاكيري.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول لـ23 نقطة متقاسمًا صدارة الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي.



وغاب عن تلك المباراة المحترف المصري رمضان صبحي وذلك بخروجه عن التشكيلة الاساسية والاحتياطية نظرًا للاصابة التي يعاني منها خلال الفترة الاخيرة.