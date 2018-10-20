ننشر إجراءات الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتبكير إجراء انتخابات الهيئة العليا للحزب، استجابة للطلب الموقع من سبعة وثلاثين عضوًا بالهيئة العليا من الحاضرين بجلسة 10 أكتوبر الحالي وعددهم اثنان وأربعون عضوًا.



وقرر«أبوشقة» دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد في الساعة الثامنة من صباح الجمعة الموافق 9 نوفمبربمقر الحزب الرئيسي بالدقي؛ للنظر في جدول الأعمال الآتي: انتخاب خمسين عضوًا لعضوية الهيئة العليا للحزب، وانتخاب خمسة سكرتارية للهيئة الوفدية للحزب، ومناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، ومناقشة التقرير المالي لأمين الصندوق، وتقضي المادة الثانية من القرار بتشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح من كل من: اللواء أحمد الشاهد رئيسًا، ومحمد عبده محمد الحويج عضوًا، وسمير عيد خميس أحمد عضوًا.



وتقضي المادة الثالثة: تتلقي اللجنة سالفة البيان طلبات الترشح مصحوبة بسيرة ذاتية مفصلة لكل مرشح اعتبارًا من السبت 20/10/2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا يوميًاـ ولمدة ستة أيام تنتهي الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 25/10/2018.



وتقضي المادة الرابعة: تشكل لجنة لتلقي الطعون والتظلمات والبت فيها وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين برئاسة أحمد عودة، عضو الهيئة العليا، وعضوية كل من: المستشار محمد عبدالمنعم أحمد السحيمي ومحمد أبوالعينين إسماعيل علي.



وتقضي المادة الخامسة: تتلقي اللجنة المشكلة في المادة السابقة الطعون والتظلمات يومي الجمعة الموافق 26/10/2018 والسبت الموافق 27/10/2018 من الساعة العاشرة صباحًا حتي الخامسة مساء.



وتقضي المادة السادسة: تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الأحد الموافق 28/10/2018 قبل الساعة الخامسة مساء.



وتقضي المادة السابعة: حق الترشح قاصر علي أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية.



وتقضي المادة الثامنة: حضور اجتماع الهيئة الوفدية قاصر علي أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتي تاريخ انعقادها.



وتقضي المادة التاسعة: تقديم مساهمة بمبلغ عشرة آلاف جنيه للترشح لعضوية الهيئة العليا وثلاثة آلاف جنيه لسكرتارية الهيئة الوفدية في تكاليف العملية الانتخابية.

