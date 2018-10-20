أمريكا تنسحب من معاهدة السلاح النووي مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قرر الانسحاب من معاهدة السلاح النووي الموقعة مع روسيا.



أوضح ترامب اليوم، وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية أنه قرر الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية الموقعة مع روسيا بسبب انتهاك الأخيرة لها.



يذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة"، تمَّ التوقيع عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريجان والزعيم السوفييتي ميخائيل جورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.