ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أمريكا تنسحب من معاهدة السلاح النووي مع روسيا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:57 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رحيم يسري
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قرر الانسحاب من معاهدة السلاح النووي الموقعة مع روسيا.

أوضح ترامب اليوم، وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية أنه قرر الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية الموقعة مع روسيا بسبب انتهاك الأخيرة لها.

يذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة"، تمَّ التوقيع عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريجان والزعيم السوفييتي ميخائيل جورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي

مشروب عجيب لحرق الدهون وتخليص الجسم من السموم بسرعة لا تتوقعينها

مين فيهم خطافة الرجالة.. لماذا احتفل الجمهور بـ دينا الشربيني وهاجم سمية الخشاب

الأهلي يعلن تفاصيل تعاقد أمبرو الإنجليزية لرعاية ملابس فريق الكرة

ريال مدريد يواصل الانهيار في الدوري الإسباني بسقوط مفاجئ أمام ليفانتي

شاهد.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام هيدرسيفلد

قالوا عنه أداة إرهابية وعادة يهودية.. الرافضون لـ النقاب يطالبون بحظره في مصر

أهم طرق علاج الأسنان وتعويض المفقود منها

رقم مميز لـ محمد صلاح بعد هدفه أمام هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي

شاهد .. لحظة اشتعال النيران في فتاة بعد حرق منزلها المتنقل

إيران تهدد الاقتصاد التركي

موجة سخرية من إيفانكا ترامب على تويتر بسبب سقراط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

فيديو

هشام عشماوي يعترف بدور قطر وتركيا فى تمويل العمليات الارهابية بمصر
قذاف الدم: لن أخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا .. فيديو
قذاف الدم: الغرب يريد نهب ثروات ليبيا ولكننا سنبني دولتنا بسواعدنا..فيديو
قذاف الدم: الشعب الليبي بريء من دم القذافي ودولة أجنبية وراء قتله..فيديو
أحمد موسى يهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي في إيطاليا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟