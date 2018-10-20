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الإسكان: إنشاء محطات تحلية عملاقة ننتهي منها خلال عامين

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أن الدولة تعمل علي مجموعة محطات عملاقة، من المقرر أن يتم الإنتهاء منها خلال عامين بالتنسيق مع وزارة الوارد المائية والري.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، ان الدولة لديها توجه عام لتحلية المياة، خاصة في المحافظات الساحلية، نظرًا للتكلفة العالية لمد المياة لها.

وأوضح "رفاعي" خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية الأولي، أن خطة الوزارة تمت بالفعل ببدأ عمل مشروعات ومحطات تحلية المياة، مؤكدًا أن هناك 4 محطات في شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسي مطروح، بالأضافة إلي 19 محطة جاري تنفيذهم حاليًا تصل طاقتها إلي 400 الف متر مكعب يوميًا، تصل تكلفتهم إلي 11,5 مليار جنية مصري.
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