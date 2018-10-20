إطلاق سلحفاة بحرية في مياه بحر الشاطبي بالإسكندرية بعد انقاذها.. صور

أطلقت شرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسكندرية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، مساء السبت، سلحفاة بحرية بشاطئ الشاطبي ، ذلك بعد انقاذها من الذبح والبيع من قبل تاجر بمنطقة الفلكي بدائرة اول المنتزه.



البداية كانت عندما قام أحد المواطنين بالإبلاغ على الخط الساخن لوزارة البيئة رقم 19808 بالتضرر من احد الأشخاص يقوم بالاتجار بسلحفاة بحرية (الترسه) المهددة بالانقراض و معده للذبح والبيع وذلك بمنطقه الفلكي دائره اول المنتزه.



على اثر ذلك انتقلت شرطه البيئة وجهاز شئون البيئة وضبط التاجر والسلحفاة المهددة بالانقراض وإعادة اطلاقها فى البحر.



وتبين أن السلحفاة البحرية المضبوطة من النوع الأخضر (جرين ترتل) و يتجاوز عمرها ٦٠ عاما و اهميتها من كونها مهدده بالانقراض وانها تحافظ على التوازن البيئي و التنوع البيولوجي حيث انها تتغذى على قنديل البحر.



الجدير بالذكر أن شرطه البيئة وجهاز شئون قام بإطلاق اكثر من ٣٠ سلحفاة بحرية بشواطئ الإسكندرية لمواجهه ظاهرة قناديل البحر و الحفاظ على السياحة الشاطئية بالمدينة.