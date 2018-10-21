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رياضة

وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:57 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
توقع وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن النادي الأهلي سيجتاز مباراة وفاق سطيف، في عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وليد في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي لو قدر يتبادل الكرة على ملعب الترتان، سيقدر على الفوز بسهولة".

وتابع: "الأهلي عودنا دائمًا على حسم المباريات في المناسبات الكبيرة، لكن يجب أن لايستقبل هدفًا مبكرًا".
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