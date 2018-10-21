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ننشر نموذج طلب ترخيص الوسائل الإعلامية.. مستند

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:21 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
ينشر موقع صدى البلد نموذج طلب ترخيص ممارسة العمل الإعلامى، سواء صحف أو قنوات أو مواقع الكترونية والتى بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى تلقى طلبات تقنين أوضاعها واستقبال طلبات التراخيص.

وفتح اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باب تلقى طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية، ولمدة أسبوعين، بمقر المجلس بماسبيرو، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الاعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر.

وقال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قام بإعداد نموذج للمتقدمين للترخيص يحتوى على عدة بنود أبرزها ،اســم مـالك الوسيلة الإعلامية، محل إقامة المالك ، الغـرض من الوسيلة الإعلامية، الفئه المستهدفة ،السـيـاسـه التـحريـريـة، اسم رئيس مجلس الإدارة، أعـضـاء مجلس الإدارة وغيرها من البنود التى يضمنها نموذج المجلس.

واستأنف أحمد سليم شروط ملكية الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية، أن يكونوا مصريين ، أشخاص طبيعية او اعتبارية، غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، ليس ضده أحكام جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، إلا رد إليه اعتباره.

وأشار الأمين العام ان من الشروط الواجب الالتزام بها عدم تملك المساهمون غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم او نسبة تخول لهم حق الإدارة.

وأضاف احمد سليم من شروط مدير الوسيلة الإعلامية أن يكون مصريا ، مسئولا عن المحتوى ، مقيد فى جدول نقابة الإعلاميين أو الصحفيين.

وأضاف على الشركة ألا تمتلك أكثر من 7 قنوات تليفزيونية، لا تشتمل على أكثر من قناة عامة، وإخبارية.

جديرا بالذكر أن شروط ونماذج طلبات الترخيص للوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية، على الموقع الرسمى للمجلس.
ننشر نموذج طلب ترخيص الوسائل الإعلامية.. مستند
ننشر نموذج طلب ترخيص الوسائل الإعلامية.. مستند
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