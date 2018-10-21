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أخبار البلد

نقابة الصحفيين تكرم اليوم أبطال مسرحية عبور وانتصار

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:54 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تكرم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين اليوم الأحد، أبطال عرض مسرحية "عبور وانتصار"، وذلك بعد 10 أيام من عرضها بنجاح كبير على مسرح النقابة.

وقال حسين الزناتى السكرتير العام المساعد للنقابة ورئيس لجنة النشاط، إن التكريم يأتى إعزازًا وتقديرًا لما قدمه أبطال العرض بقيادة المخرج والمؤلف الكبير الفنان محمد الخولى، بعد أن تم عرض المسرحية على مسرح النقابة بموافقة من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، التى أبدت تعاونًا كبيرًا مع نقابة الصحفيين مساهمة منها فى دعم عرض الفن الراقى على مسرح النقابة وذلك بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح والمسرح القومى للأطفال وذلك فى إطار احتفالاتها بنصر أكتوبر المجيد وإسهاما منها فى تكريم ابطال حرب أكتوبر فى ذكراها الـ ٤٥.

وأشار الزناتى إلى أن الإعلامى جمال سلطان سيقوم بتقديم احتفالية التكريم والتى ستأتى بعد انتهاء العرض الذى يبدأ اليوم فى السابعة مساء.

"عبور وانتصار" تأليف وإخراج الفنان الكبير محمد الخولى وبطولة عدد كبير من الفنانين المعروفين منهم الفنان محمد عبد الجواد ومنير مكرم وعادل الكومى وَعَبَد السلام الدهشان ومعتز السويفى وعادل شعبان ومحمد عابدين وأيمن بشاى وشيماء نصار وايمان سالم وأحمد عصام والمخرج التنفيذي للعرض هو أشرف شحاتة وأشعار إبراهيم الرفاعى وألحان وتوزيع وليد خلف، ديكور وملابس محي فهمى، استعراضات أشرف فؤاد ومادة فيلمية مينا إبراهيم.
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