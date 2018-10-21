تعليق ناري من رئيس النصر السعودي على إصابة عموري

علق رئيس نادي النصر السعودي سعود ال سويلم، على إصابة صانع ألعاب الهلال، الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، خلال لقاء الأخير مع الشباب.



وكتب سعود آل سويلم، عبر حسابه على تويتر تغريده جاء فيها: "حذرنا من أرضية الملعب من أجل المصلحة العامة، وفسروها بـصعب المحال لابد من حل، حتى لا نخسر نجومًا آخرين".



وتعرض عموري لإصابة قوية في الركبة لم يتم تحديدها بدقة حتى الآن، إذ من المقرر أن يخضع لمزيد من الفحوص الطبية في الساعات المقبلة.



وكان الهلال فاز امس السبت على الشباب 1-0 في ديربي الرياض ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



ويتصدر النصر ترتيب جدول مسابقة دوري المحترفين السعودي برصيد 18 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في الـ6 مباريات التي خاضها فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 15 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الاتفاق.