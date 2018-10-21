ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعليق ناري من رئيس النصر السعودي على إصابة عموري

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:08 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
علق رئيس نادي النصر السعودي سعود ال سويلم، على إصابة صانع ألعاب الهلال، الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، خلال لقاء الأخير مع الشباب.

وكتب سعود آل سويلم، عبر حسابه على تويتر تغريده جاء فيها: "حذرنا من أرضية الملعب من أجل المصلحة العامة، وفسروها بـصعب المحال لابد من حل، حتى لا نخسر نجومًا آخرين".

وتعرض عموري لإصابة قوية في الركبة لم يتم تحديدها بدقة حتى الآن، إذ من المقرر أن يخضع لمزيد من الفحوص الطبية في الساعات المقبلة.

وكان الهلال فاز امس السبت على الشباب 1-0 في ديربي الرياض ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتصدر النصر ترتيب جدول مسابقة دوري المحترفين السعودي برصيد 18 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في الـ6 مباريات التي خاضها فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 15 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الاتفاق.
loading...

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018

محيي عبيد: خريجو الصيدلة في مصر ضعفي نظرائهم في كل الدول العربية

روسيا عن انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ: سنرد بإجراءات انتقامية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من القدس والضفة الغربية

حكم النوم أثناء صلاة الجمعة

حشرات فتاكة تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية

زوج كيم كاردشيان يحتفل بعيد ميلادها الـ38 بهذه الطريقة .. صور

قصة طفلة 5 سنوات ضربها والدها لتصاب بشلل ونزيف بالمخ

صفات الرجل الذى تحبه النساء.. فيديو

مقتل 55 شخصا في اشتباكات طائفية بنيجيريا

تامر حسني يرد على المشككين في مرضه بأسماء الأطباء المعالجين

ضبط شبكة تبادل الزوجات بشبرا الخيمة يديرها موظف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور

فيديو

نبيلة مكرم: قاعدة بيانات المصريين في الخارج لا تهدف لفرض ضرائب.. صور
الإعلامي إبراهيم الكرداني يسترجع ذكريات مقدمة برنامجه التليفزيوني
الإعلامي إبراهيم الكرداني يكشف كواليس حواره مع الفنانة الراحلة صباح
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الثلاثاء
النظافة والتجميل: قطع الأشجار الخطرة بشوارع ومدارس القاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟