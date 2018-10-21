فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات ولذلك قال رب العزة سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }.



وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « فضل الصلاة على النبي فى يوم الجمعة ؟»،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما من أحد يسلم عليا إلا رد الله عليا روحى فأرد عليه السلام)، وفى خصوص الصلاة على النبي فى يوم الجمعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق أدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فإكثروا من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليا قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد بليت قال إن الله حرم على الأرض أكل أجسام الأنبياء).



وتابع : وبهذا يظهر أن من يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغه ويرد النبي عليه السلام.