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حوادث

بسبب مصباح.. سقوط عجوز من الطابق الثالث بالإسكندرية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:27 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أصيب رجل يبلغ من العمر 63 عاما بجروح وكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم عقب سقوطه من الطابق الثالث بعقار بمنطقة غبريال، شرقي الإسكندرية أثناء قيامه بتركيب مصباح كهرباء.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من أعلى عقار شارع إبراهيم صبري – منطقة غبريال وأُصيب.

بالانتقال تمت مناقشة مع المدعو "ا م ع"، 62 عاما، عامل، مقيم بالعقار محل البلاغ وبسؤاله قرر بأنه أثناء قيام نجله المدعو "م إ م"، 28 عام، بدون عمل، مقيم بذات العنوان، بتركيب مصباح كهرباء بشرفة الشقة سكنهما بالطابق الثالث بالعقار محل البلاغ إختل توازنه وسقط بالطريق العام مما أدى لإصابته بكسر بالساقين والحوض وكدمات، بمختلف أنحاء الجسم وتم نقله لمستشفى شرق المدينة للعلاج ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

بسؤال المصاب أورد بمضمون ما تقدم، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة أول الرمل.
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