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فن

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:29 ص
سعيد فراج
بدأ منذ قليل بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية تونس ماراثون الجري من أجل السرطان، والذي دعمته وشاركت فيه النجمة هند صبري.

الماراثون شارك فيه أكثر من ٢٠٠٠ متسابق وينطلق حتى منطقة حلق الواد ثم العودة لنقطة البداية بمعدل ٧كيلو مترات وهناك ماراثون أطول بمعدل ١٦ كيلو مترا ومن المتوقع أن ينتهي خلال ساعتين ونصف.

وكانت النجمة هند صبري وجهت الدعوة عبر صفحتها الخاصة للمشاركة في الماراثون الذي تنظمه منظمة نوران للتوعية بمرض سرطان الثدي.
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