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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح فرع هانو بنزايون المعادي بعد تطويره

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:26 ص
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
علياء فوزى
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فرع شركة "بيوت الأزياء الراقية هانو بنزايون" بحي المعادي التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بالمشاركة مع مجموعة "الشوا" التجارية.

حضر الافتتاح، ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، حمدي أحمد رئيس شركة "بيوت الأزياء الراقية هانو بنزايون"، ورئيس مجموعة "الشوا" التجارية.

وتبلغ مساحة الفرع 5400 متر، ويشمل ثلاثة أدوار وأرضي وجراج، قام المشارك بتطوير الفرع بمبلغ 20 مليون بالإضافة إلى قيمة البضاعة بنحو 30 مليون جنيه ويضم منتجات متنوعة بينها أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومفروشات ولعب أطفال.

ووفقا للتعاقد، فإن الحد الأدنى لعائد المشاركة لشركة بيوت الأزياء الراقية هانو بنزايون" يبلغ 3.6 مليون جنيه بنسبة زيادة سنوية 8% لمدة 9 سنوات علاوة على تحمل تكلفة الكهرباء والمياه بحوالي نصف مليون جنيه سنويا.

جدير بالذكر أن مجموعة "الشوا" التجارية تتعاون مع شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في عدد 7 فروع بمدن القاهرة والإسكندرية وطنطا والمحلة الكبرى والمنصورة. ويصل حجم التوريدات بتلك الفروع حاليًا إلى أكثر من 60 مليون جنيه.
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