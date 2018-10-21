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أخبار العالم

الملك عبد الله الثاني يعلن السيادة الأردنية الكاملة على الباقورة والغمر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:41 م
ملك الأردن
ملك الأردن
رحيم يسري _منار نور
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إنه تم إعلام إسرائيل اليوم بالقرار الأردني بإنهاء العمل بملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام، بحسب "سكاي نيوز".

وأضاف أن أولويات الأردن في تلك الظروف الإقليمية الصعبة هي "حماية مصالحنا".

وتابع قائلا: "الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

يذكر أن الباقورة والغمر هما منطقتان حدوديتان أردنيتان، وتعتبر تلك المناطق إحدى بنود النزاع الحدودي بين الأردن وإسرائيل، حيث وردت في الملحق الأول من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.
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