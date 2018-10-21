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مرأة

5 أطعمة محظور تناولها على الفطور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:29 م
صدى البلد
رنا عصمت
يعد الفطور من أهم الوجبات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة له في بداية اليوم،و لكن هناك بعض الأكلات التي ترهق عمل المعدة خاصة وهي فارغة ويحذر من تناولها، لانها تتسبب في تراكم الدهون في الجسم و خاصةً منطقة البطن.

لذلك قدم الدكتور احمد صبري استشاري السمنة و التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، بعض الاطعمة المحظورة التي يجب عدم تناولها في الفطور او علي معدة فارغة لانها تسبب قرحة المعدة و زيادة في الوزن و ظهور "الكرش" الذي يتسبب في الاحراج لدي الكثير من النساء.

5 اطعمة محظور تناولها في الفطور:

1- السكريات:
تناول السكريات مثل الكيك، أوالشوكولاتة، أو المشروبات المحلاة على غيار الريق، يسبب اضطراب بمستوى السكر في الدم، فضلُا عن الإصابة بحالة من الإرهاق والخمول والشراهة لتناول المزيد من الأطعمة.

2- الموالح:
الأكلات التي تحتوي على نسبة أملاح مرتفعة، كالجبن القديمة أو الرومي، تعمل على حبس الماء في الجسم.

3- التوابل:
الأكلات التي تحتوي على توابل حارة، تسبب التهاب في جدار المعدة قد تؤدي إلى قرحة.

4- الكافيين:
الحصول على المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة ومشتقاتها، تزيد إفراز حمض المعدة وتسبب التهاب في جدارها، فهي من المواد المدرة للبول، وقد تصيب الفرد بالجفاف خاصة إذا لم يحصل على كميات كافية من الماء في الصباح.

5- الدهون:
تناول الأطعمة المقلية على غيار الريق يبطئ من معدل الهضم والشعور بالتخمة والخمول في بداية اليوم.
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