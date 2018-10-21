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رياضة

جوارديولا يضع عينه على لاعب تشيلسي السابق

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:39 م
صدى البلد
إسراء أشرف
يرغب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، في التعاقد مع المدافع الهولندي الشاب ناثان آكي، لاعب بورنموث الحالي وتشيلسي السابق.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيقدم عرضًا بـ 40 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات الشاب ناثان آكي، لاعب بورنموث، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت الصحيفة أن جوارديولا يضع عينه على المدافع الهولندي صاحب الـ23 عامًا، بعدما قدم أداءً رائعًا مع بورنموث.

ويرى المدرب الإسباني أن آكي سيندمج سريعًا في تشكيلة فريقه، وأنه لديه القدرة على أن يصبح مدافعًا من الطراز العالمي.

ودخل مانشستر سيتي في صراع مع أندية الدوري الإنجليزي مثل مانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، لخطف اللاعب الهولندي، في يناير القادم.
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