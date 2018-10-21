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تعليم

جامعتا القاهرة وعين شمس تبحثان التعاون مع الشُعب الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:57 م
صدى البلد
ا ش ا
بحث رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت مع نائب رئيس جامعة الشعب الصينية والوفد المرافق له، سبل التعاون بين جامعتي القاهرة وعين شمس وجامعة الشعب الصينية ضمن مبادرة (الحزام والطريق)، التي أطلقتها الصين في إطار استراتيجية تنموية تتركز حول التواصل والتعاون بين الدول.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور الخشت، اليوم الأحد، مع نائب رئيس جامعة الشعب الصينية، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية ومدير معهد (كونفوشيوس) بجامعة القاهرة، والدكتورة هايدي بيومي عضو مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وأشار الخشت إلى أن جامعة الشعب الصينية، المصنفة رقم (1) بالصين، وتولي اهتماما بمشروع (الحزام والطريق)، والذي تشارك فيه مصر وتهتم به جامعة القاهرة، مؤكدا أن الجامعة تهتم بفتح كل الأبواب والطرق للتواصل مع العالم الخارجي، حيث يعد أمرا ضروريا لفتح آفاق التعاون، بالإضافة إلى أهمية الصين كدولة عظمى سياسيا واقتصاديا، إلى جانب أهميتها بالنسبة لمصر.

وقال "إن مشروع (الحزام والطريق) هو مشروع كبير، وليس مشروع الصين وحدها، بل هو مشروع عالمي يساعد على التواصل بين دول العالم ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل من الناحية الثقافية أيضا، معربا عن إعجابه بالدولة الصينية التي تقدم نموذجا للدولة الاقتصادية، حيث تتسم طبيعة شعبها بالتوافق مع الطبيعة والعالم".

ومن جهته، قال نائب رئيس جامعة الشعب الصينية "إن الجامعة تضم كل التخصصات، ولديها 81 عاما من التاريخ، حيث يتخرج منها المسؤولون الحكوميون، ولديها 24 ألف طالب بكالوريوس ودراسات عليا، كما أنها تضم 14 تخصصا من بينها تخصصات في مجالات القانون والصحافة والإعلام والاقتصاديات والاقتصاد التطبيقي والإدارة التجارية والاجتماع والسياسة بما فيها العلاقات الدولية والإحصاء والفلسفة". 

وأوضح أن الجامعة لديها 3 كليات رئيسية تقوم بالأبحاث والدراسات وتقدم مشروعات بحوث تطبيقية للحكومة تكون ذات أولوية للأهداف الاستراتيجية والتنموية لدولة الصين.

واقترح نائب رئيس جامعة الشعب الصينية، خلال اللقاء، أنه يتم تبادل الطلاب مع جامعتي القاهرة وعين شمس، حيث تقوم الجامعتان بتقديم ترشيحات للطلاب المتفوقين للدراسة بجامعة الشعب الصينية وتقديم منح كاملة لهم، وفي المقابل يتم إرسال طلاب من جامعة الشعب للدراسة بجامعتي القاهرة وعين شمس.
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