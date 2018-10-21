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أخبار البلد

مركز البحوث الزراعية يعقد دورات تدريبية لمتدربين في المعامل البيطرية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:24 م
صدى البلد
ا ش ا
قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إنه بدأت اليوم الأحد دورة تدريبية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالمشاركة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وزارة الخارجية المصرية بعنوان "دور المحاجر البيطرية والمعامل التشخيصية في السيطرة على الأمراض العابرة للحدود ذات التأثير علي التجارة البينية".

وأضاف سليمان - في تصريح اليوم - أن الدورة تستمر حتى الخميس القادم، ويشارك فيها ٢٥ متدربا من المعامل البيطرية من ٢٥ دولة أفريقية شقيقة وتهدف هذه الدورة إلى كيفية مواجهة الأمراض العابرة للحدود ومنع انتصارها بهدف زياده التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

ويحاضر فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال من المعهد والمؤسسات العلمية بمصر
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