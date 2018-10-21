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حوادث

الداخلية تنظم المنتدى الثانى للسجون بحضور الرموز الدولية والمصرية.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 06:07 م
صدى البلد
محمد صبرى - اسلام مقلد
نظمت وزارة الداخلية، اليوم، الأحد، المنتدى الثاني للسجون المصرية بحضور عدد من مساعدى وزير الداخلية وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى، لمناقشة أوضاع السجناء والرد على التقارير المنظمات المشبوهة.

وأجرى مساعدا وزير الداخلية وممثلو أعضاء مجلس النواب وبعض الإعلاميين ورئيس هيئة الاستعلامات جولة داخل سجن المزرعة لتفقد أوضاع النزلاء ومصانع الاخشاب والحديد فضلا عن الرعاية الرياضية للنزلاء.

تفقدت اللجنة أوضاع النزلاء أثناء قيامهم بممارسة رياضة كرة القدم وكان من بين لاعبى الفرق سجين برازيلى وآخر أجنبي ولاعب بنادى شهر وأشاد السجناء بالمستوى العالى للرعاية المقدمة سواء الصحية والاجتماعية والرياضية.

وشارك فى الحضور العديد من الشخصيات العامة، واللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.

كما شارك فى الحضور عدد من الإعلاميين منهم احمد موسى، محمد على خير، نشأت الديهى ورئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان.

وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفقا المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.
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