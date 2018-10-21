شاهد.. وزير النقل يستقل قطارا من بنها إلى الإسكندرية لمعاينة مستوى الخدمة

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية عصر اليوم في محطة سكك حديد بنها، رافقه خلالها المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، حيث تفقد الوزير أرصفة المحطة واطمأن على نظافتها وتفقد شبابيك التذاكر.



ووجه الوزير خلال جولته مسئولي هيئة السكك الحديدية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل وتيسير سفر الركاب والطلبة وخاصة في أوقات الذروة.



واستقل عرفات كابينة جرار القطار رقم ٩١٥ ركاب القادم من القاهرة ومتجه إلى الإسكندرية حتى محطة دمنهور‎.