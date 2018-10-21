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تعليم

أولياء أمور يجملون مدرسة أبنائهم بالعبور للفوز بلقب الأجمل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:33 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
فى مبادرة انسانية وجميلة قرر أولياء أمور طلاب مدرسة علي بن أبي طالب الرسمية للغات بالعبور، الخروج عن المألوف والمشاركة في تجميل وتزيين الفصول للفوز بلقب أجمل مدرسة على مستوى المحافظة، فشمروا عن سواعدهم وأمسكوا بفرشاة الدهان وبدأوا المهمة الصعبة وسابقوا الزمن للخروج بشكل مشرف في أسرع وقت.

إيجابية أولياء أمور الطلاب لم تتوقف على ما سبق وامتدت لتحملهم النفقات المادية للدهانات والزينة وأدوات النظافة وكل ما يستخدم لإخراج الفصول بصورة مبهجة ومشرفة.

وقال أشرف السعدني مدير المدرسة إن الجميع يسابق الزمن للوصول إلى لقب أجمل مدرسة، موضحا أن أولياء الأمور هم من دهنوا الفصول وزينوها، كما أحضروا أدوات النظافة وسلات القمامة، والهدف إدخال البهجة على قلوب أبنائهم.

وأكد أن هذه المشاركة الهدف منها غرس روح الولاء والاعتماد على النفس والاهتمام بمنارة العلم والحفاظ على الممتلكات العامة لدى الطلاب، مقدما الشكر لأولياء الأمور، قائلا: "ضربوا المثل أمام الجميع بإصرارهم على إضفاء روح التعاون والمشاركة بين الجميع".

فيما شكر خالد جرامون مدير تعليم العبور، أولياء الأمور لتعاونهم مع إدارة المدرسة لتجميلها، مضيفا: "ما أجمل التعاون بين المعلم وولي الأمر من أجل إسعاد الطالب وإدخال الفرحة والسرور عليه والنهوض بالعملية التعليمية".

ووجه كلمة لأولياء الأمور قائلا إن "المدرسة لا تعطي الثمرة المرجوة منها إلا بمشاركتكم الإيجابية في جميع نواحي العملية التعليمية".

فيما قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إن هناك توجيهات من الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية بإطلاق مبادرات لاشراك المجتمع المدني وأولياء الأمور بالأفكار والمقترحات واشراكهم في العملية التعليمية ليروا بأنفسهم جهود الدولة في توفير الخدمة التعليمية لخلق جيل قادر على الابتكار والعمل.

وأشار عجلان إلى إطلاق مسابقة أجمل مدرسة على مستوى المحافظة لخلق بيئة نظيفة وصحية للطلاب تساعدهم في استيعاب دروسهم بشكل جيد.
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