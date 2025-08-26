قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
الوزراء: طرح مشروعات كهرباء بالمدن الجديدة على القطاع الخاص

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
كتب محمود مطاوع

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لاستعراض تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن التي تقع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

طرح مشروعات كهرباء بالمدن الجديدة على القطاع الخاص

وشارك في الاجتماع، كلٍ من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية، كما شارك في الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

مشروعات محطات شبكات الكهرباء في مدن   المجتمعات العمرانية الجديدة

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ عددٍ من مشروعات تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة محطات محولات وشبكات الكهرباء في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بدعمٍ فني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية لطرح هذه المشروعات على التحالفات لكي تتقدم بطلبات التأهيل المسبق للدخول في منافسة على مشروعات الهيئة بقطاع الكهرباء في المدن التابعة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تنفيذ مشروعات محطات المحولات سيتم طبقًا للرسومات والمستندات المعتمدة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحت إشرافها، فيما ستقوم الشركات المنفذة بالتعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعقدين أحدهما لأعمال التشغيل والصيانة للمحطة وعقد آخر لتوريد الطاقة طبقًا للنماذج المعدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض بيانًا بمشروعات حق الاستغلال والإنشاء والتنفيذ لمحطات محولات الكهرباء بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أنه سبق الموافقة على تنفيذ 5 محطات محولات، بمدن: العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، وتم صدور أوامر الإسناد للشركات، كما تمت الموافقة على 6 مشروعات استغلال لمحطات محولات بمدن: المنصورة الجديدة وأسوان الجديدة وأكتوبر الجديدة والسادات و6 أكتوبر، و5 مشروعات إنشاء وتنفيذ لمحطات محولات في مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر.

وخلال الاجتماع تم تأكيد أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق بوجه عام، حيث يتم الاسراع بدخول هذه المشروعات الخدمة، وتخفيف عبء التمويل عن الموازنة العامة، وكذا ضمان جودة الإدارة والتشغيل والصيانة.

