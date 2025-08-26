مثال الشجاعة والتفاني.. كامل الوزير وجبران يكرمان عامل المزلقان

كرم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء بمكتبه بوزارة النقل، طارق محمد برس، عامل مزلقان السادات ببني سويف، الذي تمكن بيقظته وشجاعته من إنقاذ حياة شاب كاد أن يلقى مصرعه أسفل عجلات القطار رقم ٢٠١١ القادم من اسوان الي القاهرة أثناء عبوره المزلقان وهو مغلق يوم الجمعة الموافق ٢٢ اغسطس ٢٠٢٥ ..

حضر فعاليات التكريم المهندس وجدي وضوان نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، والمهندس محمد سليم نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للبنية الاساسية ، وحيث يأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة النقل على تكريم النماذج المشرفة التي تجسد معاني التضحية والتفاني والإخلاص.

وخلال التكريم، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للعامل الذي خاطر بحياته لإنقاذ حياة الشاب ضاربا أروع الامثلة في التفاني والاخلاص والتضحية في العمل وخدمة المواطنين ، معربا عن سعادته وفخره واعتزازه بالعمل البطولي الذي قام به عامل المزلقان، مشيرا الى انه عندما تولي حقيبة النقل مارس 2019 تعهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السكة الحديد بسواعد ابنائها كما تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية هي ( تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري ) أهمهما تأهيل وتدريب العنصر البشري فنياً وإدارياً ومعنوياً ، مشيرا الى أن طارق محمد برس نموذج مشرف، وقدوة لكل العاملين في مواقع العمل بمختلف الهيئات.

وأهدى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل شهادة تقدير ومكافأة مالية للعامل طارق محمد برس تقديرًا لشجاعته وتفانيه، مؤكداً أن الوزارة ستظل داعمة لكل من يضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في خدمة المواطنين.

وقام الوزير في لفته انسانيه بتقديم التهنئة لابنة العامل طارق محمد التي حضرت فعاليات التكريم برفقة والدها على الموقف العظيم الذي قام به والدها مؤكدا انه فخر لكل أب مصري ومثال يحتذى به في العطاء والتفاني في العمل وخدمة المواطنين.

وفي ختام فعاليات التكريم اكد الفريق مهندس كامل الوزير على استمرا الوزارة في اتخاذ كافة الأساليب الخاصة بتوعية المواطنين من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية مناشدا السادة المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح.

ومن جانبه قدم وزير العمل محمد جبران مكافأة مالية للعامل ، وقال أن هذا التكريم يؤكد دعم الدولة للنماذج المشرفة من العمال ، لتحفيزهم على الإخلاص في العمل .. وأوضح أن عم «طارق محمد برس»، عامل مزلقان كوبري السادات بمدينة بني سويف، خاطر بحياته لإنقاذ شاب حاول عبور القضبان، غير مكترث بخطورة الموقف، ويستحق اليوم الشكر والتقدير والمكافأة المالية، بسبب إخلاصه وإتقانه في العمل..وقال أيضا أن هذه الواقعة التي تم توثيقها بالفيديو، وانتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت إشادات كبيرة من المتابعين الذين اعتبروا ما فعله «عم طارق» موقفًا بطوليًا يستحق التكريم، بعدما أنقذ حياة الشاب من موت محقق في اللحظة الأخيرة، يجعلنا نُثَمِّنُ هذه التضحية ، والموقف البطولي والذي يؤكد الاخلاص في العمل ، والتضحية بالنفس من أجل إنقاذ الآخرين ، وأداء العمل بإتقان ، وهي صفات إجتمعت في هذا العامل المصري الأصيل الذي نضرب به المثل، ونموذج يحتذى به، في الانضباط والالتزام في العمل ، وهي قيم ومبادئ علينا الإشادة بها وترسيخها في بيئة العمل..