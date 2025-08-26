محافظ الجيزة يلتقي مساعد وزير الصحة لبحث جهود تطوير المنشآت الطبية

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية والشئون الهندسية وبحضور الدكتور اسحاق جميل اسحاق مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وذلك في إطار متابعة جهود الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء اللقاء على ضوء الزيارة التي أجراها المحافظ أمس لمستشفى أطفيح المركزي بهدف الوقوف على الاحتياجات اللازمة لتحسين كفاءة العمل داخل المستشفي ودعم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وناقش محافظ الجيزة مع مساعد وزير الصحة أعمال الصيانة المطلوبة للأجهزة الطبية التي تحتاج إلى تدخل عاجل بمستشفى أطفيح إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية بالمحافظة، وعلى رأسها أعمال التطوير الجارية بمستشفى أم المصريين، والتجهيزات الحديثة بمستشفى بولاق الدكرور.

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تولي قطاع الصحة اهتماماً خاصاً لما يمثله من أولوية قصوى في تحسين جودة حياة المواطنين مشيراً إلى أن التنسيق مع وزارة الصحة مستمر لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم للمستشفيات بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة.

وأضاف المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دورية لمعدلات إنجاز المشروعات الصحية والتأكد من جاهزية المستشفيات لتقديم أفضل خدمة للمرضى لافتاً إلى أن الدولة حريصة على رفع كفاءة المنشآت الطبية وتزويدها بأحدث الأجهزة والإمكانيات.