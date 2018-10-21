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أخبار العالم

نشر قوات الشرطة الخاصة ومكافحة الشغب في نيجيريا بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قرر الرئيس النيجيري، محمدو بوهاري، اليوم الأحد، نشر مئات من قوات الشرطة الخاصة ومكافحة الشغب في شوارع ولاية كادونا، التي شهدت مؤخرًا أعمال عنف طائفية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وقال بوهاري في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قررنا نشر قوات الشرطة في شوارع الولاية لاستعادة النظام مجددا".

واندلعت الصدامات بين حمالين مسلمين من الهاوسا وشبان مسيحيين من أدارا، إثر خلاف نشب بين الطرفين في سوق كاسوان ماجاني التجارية، التي تبعد حوالى 50 كلم من كادونا، عاصمة الولاية.

وبحسب أحمد عبد الرحمن، قائد شرطة ولاية كادونا، فإن 22 مشتبها بهم اعتقلوا على أثر الحادث، وفرض حاكم الولاية حظر تجول ليليا في المدينة اعتبارا من مساء الجمعة وحتى إشعار آخر.
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