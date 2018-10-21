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رياضة

سيراميكا كليوباترا ينتظر الموافقات الأمنية لنقل ملعبه من السويس للمقاولون

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:01 م
صدى البلد
عبد الله هشام
ينتظر مسئولو قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، الموافقات الأمنية لتغيير ملعبه رسميا من السويس، إلى ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بعد أن حصل النادي على موافقة إدارة نادي المقاولون العرب، باللعب على الاستاد الرئيسي.

وقال معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه أرسل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نادي المقاولون، ولا يزال ينتظر الموافقة الأمنية لنقل الملعب إلى الجبل الأخضر بدلا من ستاد السويس الجديد.

وأضاف "البطاوي" قائلا: "نستعد لخوض مباراة الترسانة عصر الخميس المقبل، بالجولة الثامنة، على ملعبنا، ولكن حتى الآن لا أعلم أين سنلعب، ولا نعلم ماذا نفعل، هل نحجز فندقا في السويس ونتفق مع إدارة الاستاد، أم سنلعب المباراة القادمة على ملعب المقاولون".

وعاد ليقول: "نثق بشكل كبير في الأمن المصري والدور الكبير والبارز للجهات الأمنية في إقامة المسابقات المختلفة لكرة القدم، ونريد أن نلعب بالقاهرة مثل باقي الأندية بدلا من مشقة السفر للسويس والتي تؤثر على لاعبينا بشكل كبير، ننتظر الموافقة الأمنية بشكل سريع، وكلنا ثقة في أن الأمن لن يبخل علينا بمجهودات التأمين، لننقل ملعبنا إلى المقاولون العرب".

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة، برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن كوكاكولا والقناة والترسانة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
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