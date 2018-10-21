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اقتصاد

غرفة مواد البناء : الصناعة في حاجة ملحة لتخفيف الأعباء المالية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:59 م
الدكتور كمال الدسوقى
الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء
ولاء عبد الكريم
قال الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إن الصناعة فى حاجة ملحة لتخفيف الاعباء المالية عن الصناع خاصة تحصيل الضرائب العقارية على المصانع المبالغ فيها وهو أمر غير منطقى فى ظل اهتمام القيادة السياسية واجهزة الدولة بمضاعفة الصادرات.

وأكد الدسوقي، ان صناعة مواد البناء فى حاجة لتخفيف الأعباء بما يساعد على زيادة الانتاج، مطالبًا بإعفاء خطوط الإنتاج من الضرائب والجمارك حتى يخرج المنتج النهائى ويتم تحصيل الضريبة على المنتج وهو ما يعزز من تنافسية المنتج المحلي فى الاسواق التصديرية.

ولفت الى أن الاسعار التصديرية غير منافسة على الاطلاق نتيجة ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج والطاقة بالاضافة إلى اسعار النقل البحري، لافتا الى ان سعر الكونتينر ذهابا وعودة يبلغ50 ألف جنيه بخلاف رسوم الجمارك والنقل الداخلي.
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