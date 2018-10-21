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قطاع السجون: الإفراج عن 115 ألف سجين منذ عام 2014.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حمزة شعيب
أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أنه منذ عام 2014 تم العفو عن 46655 سجينا، والإفراج تحت شرط عن 54361، وخروج نحو 15960 ألف غارم وغارمة من السجون بعد دفع مديونياتهم.

وأضاف أن هناك 115 ألف سجين خرجوا منذ عام 2014 وحتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم تأهيل السجين ليصبح مواطنًا صالحًا، وبعضهم حصل على درجة الدكتوراة، لافتًا إلى أن الإنتاج الغذائي الفائض عن حاجة السجناء يتم ضخه لمبادرة "كلنا واحد".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "نقوم بإعلاء حقوق الإنسان في التعامل مع جميع السجناء، وأصحاب عدم وجود خدمات صحية في السجون مغرضين".
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