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الداخلية: لا يوجد معتقلون في السجون المصرية ..فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حمزة شعيب
أكد اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أنه لا يوجد معتقلون في السجون المصرية، وهناك التزام كامل بما نص عليه الدستور حول دور السجون بأنها دار تهذيب وإصلاح تخضع لإشراف قضائي.

وأوضح "الغمرى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك تفتيشًا ومرورًا مفاجئًا للنيابة العامة على السجون، وكل الوفود سجلت كتابة ثناء لقوات السجون، مشددًا على أنه لا يوجد هناك تمييز داخل السجون المصرية في التعامل مع النزلاء والجميع يحصل على حقوقه كاملة بما فيها الزيارات.

وتابع: "نقوم بإعلاء حقوق الإنسان في التعامل مع جميع السجناء، وأصحاب عدم وجود خدمات صحية في السجون مغرضين".

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