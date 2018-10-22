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محافظات

فرغلي يلتقي بالمواطنين فى مجمع إعلام بئر العبد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:17 ص
صدى البلد
احمد صالح
عقد العميد إيهاب فرغلي رئيس مركز ومدينة بئر العبد شمال سيناء بالمواطنين لقاءً جماهيريا بمجمع إعلام بئر العبد، بحضور عبد الفتاح الإمام مدير المركز.

وتم طرح العديد من المشكلات أثناء اللقاء إذ تم المطالبة بضرورة إنارة طريق الرواق وقرية السادات إلى جانب طرح مشكلة المياه في قرية سلمانة.

كما تم طرح مشكلة رغيف الخبز في بعض أفران بئر العبد ومشكلة المواصلات ونقص كراسي طلبة رياض الأطفال بمدرسة الخربة ووجود عجز الأطباء وخاصة وحدات القرى واقتراح الشباب عمل مكتب فني يكون على اتصال مباشر برئيس المدينة لعرض المشكلات عليه وإيجاد حلول لها وقد وعد رئيس المدينة ببحث كافة المطالب للعمل على إيجاد حلول لها في أقرب وقت ممكن.
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