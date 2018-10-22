7 معلومات عن الابن الأكبر للكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي

أجرى كلا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا بنجل الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي لتقديم واجب العزاء إليه.



وقالت وكالة الأنباء السعودية إن العاهل السعودي وولي العهد أعربا عن تعازيهما إليه، في حين أعرب نجل الكاتب السعودي صلاح خاشقجي عن جزيل شكره للعاهل السعودي وولي العهد على تعزيتهما ومواساتهما للعائلة.



ظهر اسم صلاح جمال خاشقجي في وسائل الإعلام السعودية، عقب اختفاء والده، وتردد أنباء مقتله داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، انتهاء بالتأكيد من وفاته، وقمنا بالبحث عنه وتوصلنا إلى هذه المعلومات.



*هو كاتب متخصص في الاقتصاد، حيث تمتلئ صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالعديد من مقالاته بصحيفة الاقتصادية السعودية، وموقع قناة العربية السعودية.



*يعد صلاح هو الابن الأكبر للكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، حيث لديه عدة أخوات وأخوة من بينهم نورة وعبد الله.



*ظهر اسم صلاح خاشقجي عقب ظهور شخصية "خديجة" الصحفية التركية المهتمة بالشأن العُماني، وقولها إنها كانت خطيبة الكاتب السعودي، وهو ما كذبه صلاح.



*يؤيد صلاح خلال كتاباته على الصحف السعودية، النظام الاقتصادي الذي تتبعه المملكة منذ سنوات، ومشاريعها العملاقة على رأسها مشروع نيوم الذي أعلن عنه ولي العهد منذ عام، باستثمار يبلغ 500 مليار دولار.



*رفض صلاح محاولات بعض الجهات الدولية تسيس قضية والده، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.



*أكد صلاح على عدم معرفته بتواجد والده في تركيا، قائلا إن آخر اتصال كان معه عند تواجده في واشنطن قبل أن يتوجه إلى تركيا.



*قال صلاح حول شخصية خديجة التركية: "لا أعرف هذه السيدة ولم أسمع بها من قبل سوى من خلال وسائل الإعلام ".