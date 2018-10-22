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اقتصاد

تباين أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:33 ص
صدى البلد
آية الجارحي
تباينت أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 22 أكتوبر 2018، وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكى نحو17.86 جنيه للشراء و 17.95 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصرى، مرتفعا قرشين عن ختام تعاملات الأمس.

وتباينت أسعار باقي سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وبلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 20.56 جنيه للشراء، و20.67 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.34 جنيه للشراء، و23.47 جنيه للبيع، بانخفاض حوالي قرشين عن تعاملات الأمس.

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