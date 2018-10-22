أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-10-2018.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الاثنين 22-10-2018.



وجاءت أسعار الخضروات على النحو التالي: الطماطم 7.5 جنيه للكيلو، البطاطس 9 جنيهات، البصل 5.5 جنيه، الخيار 3 جنيهات، القلقاس 4.5 جنيه، الكوسة 6 جنيهات، الفلفل الرومي 6 جنيهات، والبامية 16 جنيهًا.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، الرمان 7 جنيهات، الكانتلوب 4.5 جنيه، والجوافة 5 جنيهات.

