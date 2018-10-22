وزير الشباب والرياضة يشهد المهرجان العالمي الشبابي الأول بالبحرين

يحضر اليوم الاثنين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل إفتتاح المهرجان العالمي الشبابي الاول للتنمية المستدامة 2018 بالبحرين خلال الفترة من 20 الى 26 أكتوبر الجاري، ويقام المهرجان تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ومن تنظيم وزارة شئون الشباب والرياضة.



كان في استقبال الدكتور أشرف صبحي، وهشام الجودر – وزير الشباب والرياضة البحريني، والسفيرة سها الفار- سفيرة جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين.



ويهدف المهرجان إلى تعزيز أهمية الوعي بين الشباب والتعريف بأهمية وأهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من الفاعليات والأنشطة من أجل التغيير نحو الأفضل، وتعريف أكبر شريحة ممكنة من الشباب وجميع فئات المجتمع بأهداف التنمية المستدامة، تشجيع الشباب من أجل العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك نشر القصص والنماذج والتجارب الناجحة حتى تكون حافزا للشباب.



وفي هذا الصدد عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحضور هذا المهرجان والتي تقام فاعلياته تحت رعاية كريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الشقيق، والذي يعطي أهمية كبيرة لهذا الحدث الكبير الذي يستهدف شباب العالم تحت سماء مملكة البحرين.



وأكد وزير الشباب والرياضة، ان هذا المهرجان يعتبر من اهم المهرجانات الهادفة الى توعية النشء والشباب على المستويين العربي والدولي بأهداف وأهمية التنمية المستدامة التى تساهم في دعم خبراتهم والاستفادة منها في أوطانهم.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي، ان الفاعليات التي تقام خلال هذا المهرجان سوف يكون لها عظيم الاثر في تعزز فرص التقارب والحوار بين هذا الشباب ونقل الخبرات والتجارب الناجحة للإستفادة منها وتطبيقها، لافتا الى أن التحاور المباشر بين الشباب يهدف الى فتح آفاق من التواصل الفعال والبناء ويعزز جسور التعاون بين شباب العالم المشارك في هذا المهرجان.



وقدم وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا المؤتمر الهادف والبناء في دعم شباب والعالم وصقل خبراتهم، وعلى حسن الإقامة وحفاوة الاستقبال.



وعلى هامش المهرجان يعقد الدكتور أشرف صبحي عدد من اللقاءات الهامة مع قيادات ومسئولين من مملكة البحرين ، لدعم أواصر التعاون والصداقة بين البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من المشاريع الهامة والداعمة للقطاعين الشبابي والرياضي.



يتضمن المهرجان عدد من الفاعليات والأنشطة أهمها "مؤتمر الشباب الدولي"..، والذي يحتضن نخبة من شباب العالم بمملكة البحرين الشقيق، حيث يسلط الضوء على أبرز قضايا المجتمع العربي والدولي، ويشكل فرصة الالتقاء وتبادل التجارب بين الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو عالم أفضل، وسيتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة والتي ستشمل الحلقات النقاشية والندوات ومجموعات وورش العمل، كما يتضمن أيضا المهرجان فاعليات تحت عنوان أكبر درس في العالم والذي يهدف الي توعية الطلبة بأهداف التنمية المستدامة، ضمان وصول نفس المعلومة لمنتسبي المدارس، تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العربي.



وتختتم فاعليات المهرجان بنموذج لجلسات محاكاة للأمم المتحدة، وإقامة مباراة في كرة القدم تحت عنوان " مباراة من أجل التغيير".. وتهدف هذه المباراة الي جمع التبرعات للمساعدة وللقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم من خلال دعم المشاريع الإنمائية.



وتشارك مصر بوفد شبابي من وزارة الشباب والرياضة مكون من الدكتور تامر عبدالعظيم ، محمد علي زكي، كريم محمد عاطف، يوسف شعبان رمضان.

